Россия нанесла сокрушительный удар по объектам энергетики и транспорта ВСУ

Вооруженные силы России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Также военные нанесли поражение пунктам временной дислокации живой силы противника.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, — уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли точечные удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые использовались ВСУ. По данным ведомства, атаки были произведены с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотных летательных аппаратов.

До этого ведомство сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 апреля сбили 155 украинских беспилотников над российской территорией. Цели были уничтожены над 12 регионами и Черным морем.