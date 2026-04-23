Нестеров покинул Москву после разногласий с ЦСКА

Вице-капитан хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров покинул Москву и отправился в родной Челябинск, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Канал утверждает, что защитник не сумел достичь соглашения с руководством армейского клуба о продлении трудовых отношений.

Стороны разошлись в оценке условий нового контракта, которые руководство «красно-синих» сочло неприемлемыми. На фоне завершения отношений с фигуристкой Камилой Валиевой и отсутствия договоренностей с действующим клубом спортсмен принял решение вернуться на малую родину. Предполагается, что Нестеров может подписать контракт с «Трактором» уже в текущее межсезонье.

За челябинскую команду защитник уже выступал в начале своей карьеры, с 2011 по 2013 год. Сам хоккеист в разговоре с изданием отказался давать официальные комментарии относительно своего будущего и причин отъезда из столицы. На данный момент официальной информации о трансфере от представителей клубов не поступало.

Ранее нидерландский нападающий Даниэль Спронг перешел из столичного хоккейного клуба ЦСКА в «Автомобилист». Московский клуб получил денежную компенсацию за уход 28-летнего игрока.