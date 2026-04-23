Число мультимиллионеров в мире выросло на 300% с 2021 года

Число мультимиллионеров по всему миру увеличилось более чем втрое с 2021 года, следует из доклада о благосостоянии Wealth Report, подготовленного агентством Knight Frank. По оценкам аналитиков, количество людей с состоянием не менее $30 млн (2,25 млрд рублей) выросло с 162 тыс. до 713 тыс. человек, то есть более чем на 300%.

Аналитики Knight Frank считают, что этот рост свидетельствует о глубоком структурном ускорении в создании богатства во всем мире. В докладе отмечается, что состояние сверхбогатых значительно увеличилось благодаря прибыли от технологий, включая искусственный интеллект. По состоянию на 2026 год лидирует Северная Америка с долей 37%, на втором месте — Азиатско-Тихоокеанский регион (31%), а доля Европы составляет чуть более 25%.

В ближайшие пять лет число миллиардеров в мире вырастет на 25% и достигнет 3915 человек. Быстрее всего этот показатель будет увеличиваться в Саудовской Аравии — с 23 в 2026 году до 65 в 2031 году. Ожидается, что их количество более чем удвоится в Польше (с 13 до 29), а в Швеции вырастет на 81% (с 32 до 58).

Ранее стало известно о том, что американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уже второй год подряд удерживает титул богатейшего человека планеты. По официальным данным, состояние инженера и предпринимателя достигло $839 млрд, что в два с половиной раза превышает показатель прошлого года.