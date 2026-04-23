Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 11:58

Зеленский уволил начальников СБУ в Киеве и двух областях

Зеленский сменил глав СБУ в Киевской, Херсонской и Харьковской областях

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agenc/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве Службы безопасности Украины, сменив начальников управлений в Киеве, а также в Херсонской и Харьковской областях, сообщается в указах, опубликованных на сайте его офиса. Документы вступили в силу с момента подписания.

Согласно обнародованным текстам указов, своей должности лишился начальник Главного управления СБУ в городе Киев и Киевской области Артур Бондаренко. Его место занял Артур Борисевич, который ранее руководил управлением Службы безопасности в Херсонской области.

Вакантную должность главы СБУ в Херсонской области, в свою очередь, занял Владимир Ваврух. Кроме того, под увольнение попал руководитель управления СБУ в Харьковской области Александр Куця. Новым начальником спецслужбы в этом регионе назначен Денис Лутия.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил NEWS.ru, что Зеленский может попытаться избавиться от главы своего офиса Кирилла Буданова, возложив на него вину за провал мобилизации. По его словам, ранее политик уже прибегал к этому методу, но попытка не увенчалась успехом.

Европа
Владимир Зеленский
Украина
СБУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.