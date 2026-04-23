Экс-арбитр объяснил, почему судьи назначили пенальти в ворота «Зенита» Судья Федотов заявил о правильном назначении пенальти в ворота «Зенита»

Главный арбитр матча «Локомотив» — «Зенит» Алексей Сухой мог не видеть эпизод с попаданием мяча в руку защитнику Игорю Дивееву, заявил «Чемпионату» бывший футбольный судья Игорь Федотов. По его словам, это «дурацкий» пенальти, но ключевым фактором является нахождение руки выше плеча.

Вопрос в том, было касание кисти или нет. На видео видно, что оно было. Дивеев разворачивал корпус, рука шла снизу вверх, произошел контакт. Да, видеопенальти, дурацкий, но ничего не поделаешь — нарушение было, это наказуемая рука, — сказал Федотов.

Матч «Локомотив» — «Зенит» завершился со счетом 0:0. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На 99-й минуте нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не реализовал пенальти.

Ранее агент полузащитника железнодорожников Алексея Батракова Вадим Шпинев заявил, что на матче «Локомотива» и «Зенита» присутствовали скауты французского «Пари-Сен Жермен», в котором играет российский вратарь Матвей Сафонов. По данным французских СМИ, клуб изучает возможность приобретения футболиста.