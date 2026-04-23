Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 12:14

Террористы расстреляли геологов и похитили иностранца

Девять человек погибли при нападении террористов в Пакистане

Фото: Asad/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Примерно девять человек погибли в результате нападения террористов в Пакистане, передает «Синьхуа». Также, по информации источника, во время атаки был похищен гражданин Турции. Агентство отмечает, что на данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт. По предварительным данным, началась поисковая операция, чтобы спасти похищенного иностранца.

По меньшей мере девять человек погибли, еще один гражданин Турции был похищен в результате нападения в среду вечером террористов на участок геологоразведочных работ в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, — сказано в материале.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди почтил память жертв теракта в Пахалгаме. По его словам, страна никогда не склонится перед террором в любой его форме. Политик также выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что вся нация разделяет их горе.

До этого освобожденный из плена в Мали российский геолог Юрий Юров заявил, что после прохождения лечения в России намерен вернуться обратно. Он отметил, что не собирается прекращать работать в Африке.

Мир
Пакистан
Турция
похищение человека
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.