Моди почтил память жертв теракта в Пахалгаме

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду почтил память жертв теракта в Пахалгаме, выступив в соцсети Х с призывом к национальному единству, сообщает Times of India. Политик подчеркнул, что имена невинных людей, погибших год назад, навсегда останутся в памяти народа.

Индия никогда не склонится перед террором в любой его форме. Отвратительным замыслам террористов не суждено сбыться, — заявил премьер-министр.

Политик также выразил глубокие соболезнования семьям погибших, отметив, что вся нация разделяет их невосполнимую утрату. Моди добавил, что страна остается едина в своем горе и непоколебима в защите своих граждан от любых проявлений насилия.

Теракт был совершен 22 апреля 2025 года вблизи города Пахалгам. Террористы расстреляли группу туристов, убив 26 человек, еще два десятка человек получили ранения. В нападении Индия заподозрила террористов из Пакистана, что негативно сказалось на отношениях двух стран.

Ранее индийский премьер провел переговоры с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Моди передал теплые приветствия президенту России Владимиру Путину и выразил надежду на продолжение контактов.