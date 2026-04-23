Япония отказалась поставлять Украине летальное оружие

Япония в настоящее время не рассматривает возможность поставок Украине летального оружия, сообщили в посольстве страны в Москве. Дипломатическое представительство выпустило соответствующее заявление в связи с изменениями в национальных принципах передачи оборонного оборудования и технологий, передает ТАСС.

Наша страна до сих пор не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и в настоящее время не рассматривает возможность передачи такого оборудования, — сказано в сообщении.

Там также пояснили, что, поскольку Япония не заключала с Украиной соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий, Украина не может быть получателем подобных вооружений. Кроме того, в посольстве добавили, что они считают ситуацию на Украине соответствующей определению положения в стране, где в настоящее время ведутся боевые действия в рамках вооруженного конфликта.

Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара сообщил, что правительство официально утвердило решение о пересмотре так называемых трех принципов передачи оборонного оборудования. Это фактически снимает многолетние ограничения на экспорт вооружений, в том числе летального типа.