23 апреля 2026 в 11:54

Япония отказалась поставлять Украине летальное оружие

Посольство Японии: Токио не рассматривает возможность поставок оружия Киеву

Япония в настоящее время не рассматривает возможность поставок Украине летального оружия, сообщили в посольстве страны в Москве. Дипломатическое представительство выпустило соответствующее заявление в связи с изменениями в национальных принципах передачи оборонного оборудования и технологий, передает ТАСС.

Наша страна до сих пор не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и в настоящее время не рассматривает возможность передачи такого оборудования, — сказано в сообщении.

Там также пояснили, что, поскольку Япония не заключала с Украиной соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий, Украина не может быть получателем подобных вооружений. Кроме того, в посольстве добавили, что они считают ситуацию на Украине соответствующей определению положения в стране, где в настоящее время ведутся боевые действия в рамках вооруженного конфликта.

Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара сообщил, что правительство официально утвердило решение о пересмотре так называемых трех принципов передачи оборонного оборудования. Это фактически снимает многолетние ограничения на экспорт вооружений, в том числе летального типа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

