70% стажеров Ozon переходят в штат после окончания стажировки

70% стажеров Ozon переходят в штат после завершения стажировки. В частности, каждый 10-й сотрудник команды разработки Ozon Tech стал частью компании через стажировку. Всего в прошлую волну стажировку в компании прошли 785 человек — на 15% больше, чем годом ранее. Сегодня Ozon предлагает студентам оплачиваемую стажировку по трем направлениям: на офисных специальностях в Ozon Camp в 2025 году стажировались около 350 студентов, в IT-команде Ozon Tech — 310, а в финтех-направлении — свыше 130 человек.

Работа с будущими специалистами в Ozon начинается еще со школы. Компания реализует профориентационный проект «Снова в школу», который позволяет сотрудникам вернуться в родные школы и поделиться с молодежью своим профессиональным опытом, рассказать о реальных карьерных траекториях и особенностях индустрии. На сегодняшний день мы провели уже 92 лекции, а более 2000 школьников узнали об Ozon и погрузились в профессию, — рассказала руководитель группы развития стажерских программ Ozon Camp Алена Истомина.

При этом 22% стажеров Ozon Camp приходят по рекомендациям, 17% узнают о программе из соцсетей, 13% — из имейл-рассылок, 11% — с тематических мероприятий. Средний возраст участников — 22 года, длительность программы в 2025 году — около пяти месяцев. После перехода в штат сотрудники получают повышение в среднем за восемь месяцев. С начала запуска программы 62 человека выросли до руководящих должностей. Программы офисных стажировок Ozon особенно популярны у студентов ведущих вузов страны. В прошлом году в Ozon Camp стажировались более 130 студентов ВШЭ, свыше 50 — Финансового университета при правительстве РФ и более 30 — РАНХиГС.

40% стажеров Ozon Tech получают высокие оценки на первом ревью компании и продолжают активно развиваться в технологическом направлении. Мы выстраиваем системное партнерство с ведущими вузами — ИТМО, СПбГУ, МИЭМ ВШЭ, Университетом Иннополис и другими. Для студентов создаем учебные программы, проводим дни карьеры, лекции, хакатоны, а также Ozon Tech Weekend — открытый митап для студентов в офисах Ozon, — поделилась руководитель направления стажерских программ и образовательных проектов Ozon Tech Влада Зиеева.

Ранее Ozon и Университет Иннополис заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов по робототехнике и компьютерному зрению в IT-вузе и IT-колледже. Совместно с университетом команда разработки крупнейшего e-com в стране будет разрабатывать образовательные и исследовательские проекты.