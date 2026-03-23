Названы самые привлекательные регионы для стажировки студентов туриндустрии

Замглавы «Лучи» Нарт: 36% студентов в туриндустрии хотят стажироваться у моря

Треть студентов, обучающихся по специальности «гостинично-ресторанный бизнес», хотят стажироваться на Черноморском побережье, заявила NEWS.ru заместитель генерального директора курорта «Лучи» Ольга Нарт. В то же время, по ее словам, 23% опрошенных выразили желание отправиться в горный кластер.

Чтобы выяснить, как студенты направления «гостинично-ресторанный бизнес» относятся к работе по специальности, университет «Синергия» вместе с курортом «Лучи» провел опрос около 1,5 тыс. учащихся из разных вузов. Результаты показали, что они хотели бы получить опыт работы в разнообразных регионах: 36% выбрали бы стажировку в отеле на Черноморском побережье, 23% — в горных кластерах, 18% — на Байкале, 12% — на Дальнем Востоке, 11% — в городах Золотого кольца. Важным фактором является гибкий график и конкурентная зарплата — так ответили 32% и 30% соответственно. Карьерный рост необходим для 21% респондентов, а возможность трудиться в красивой локации привлекает 9%. Лишь 8% отметили, что им просто нравится работать с людьми, — поделилась Нарт.

Она подчеркнула, что в отношении комфортных условий труда только 14% студентов считают нормальным увеличение сезонной нагрузки на сотрудников. По словам Нарт, более 55% согласны на повышение объема работы только при условии дополнительной оплаты. Еще 25%, указала замглавы «Лучи», готовы перерабатывать, но только в крайних случаях.

Важным элементом в оценке привлекательности работы является наличие современных технологий. Большинство студентов рассматривают онлайн-чек-ин и цифровые ключи как обязательные новшества для отелей будущего (33%). В то же время 25% считают, что технология умного дома должна присутствовать в современных отелях, а 16% видят перспективы в использовании ИИ-ассистентов для гостей. Для будущих работников гостиниц также важен уровень стресса при взаимодействии с постояльцами. Понятие «гость всегда прав» не воспринимается как безусловное: 62% респондентов признают это правило лишь в разумных пределах, а еще 14% считают его старомодным. Лишь 16% полностью согласны с этим принципом, а 8% отмечают, что оно вредит сервису, — заключила Нарт.

Ранее сообщалось, что примерно 35% выпускников российских вузов обладают уровнем образования, который превышает потребности их текущих рабочих мест. Эти специалисты, как правило, заняты в областях, где для выполнения обязанностей не требуется высшее образование.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

