16 февраля 2026 в 09:00

Больше трети выпускников вузов в России оказались «чересчур» образованными

Больше трети выпускников российских вузов избыточно образованы для своей работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Почти 35% выпускников российских вузов можно назвать избыточно образованными — они работают на позициях, не требующих диплома о высшем образовании, утверждают авторы исследования НИУ ВШЭ. По их данным, которые приводит газета «Ведомости», чаще всего такие специалисты встречаются в сферах с невысокими квалификационными требованиями.

Среди сфер, где работают выпускники вузов, лидируют гостиничный бизнес и общепит — там 64% сотрудников имеют диплом, который им фактически не нужен на занимаемой позиции. В торговле этот показатель составляет 55%, в сферах транспорта и хранения — 62%, а в финансово-страховых услугах — около 59%.

Меньше всего обладателей «лишних» дипломов оказалось в образовании (10%), здравоохранении (19%), а также в IT и науке (около 23%). Как отмечают исследователи, это связано с высокими профессиональными требованиями к сотрудникам в этих отраслях.

Ранее ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отмечал, что госуправление, менеджмент, юриспруденция, экономика и коммуникации стали лидерами спроса среди абитуриентов академии. Он также отметил, что сегодня особенно ценятся специалисты с навыками аналитики данных, проектного управления и цифровыми компетенциями.

Россия
выпускники
вузы
образование
работа
