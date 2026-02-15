В РАНХиГС перечислили свои самые востребованные специальности Комиссаров: менеджмент и юриспруденция больше всего интересуют студентов РАНХиГС

Госуправление, менеджмент, юриспруденция, экономика и коммуникации стали лидерами спроса среди абитуриентов РАНХиГС, сообщил в беседе с ТАСС ректор академии Алексей Комиссаров. Он также отметил, что сегодня особенно ценятся специалисты с навыками аналитики данных, проектного управления и цифровыми компетенциями.

Самые высокие проходные баллы у нас традиционно на программы государственно-муниципального управления, — сказал Комиссаров.

Среди флагманских направлений — «Эффективное государственное управление», «Внутренняя политика и лидерство», «Внешняя политика и государственное управление», а также «Цифровое государство». Ректор подчеркнул, что современный рынок труда требует от выпускников не только фундаментальных знаний, но и владения современными инструментами анализа и управления.

РАНХиГС продолжает готовить кадры для госсектора и бизнеса. В основном академия ориентируется на актуальные запросы экономики и цифровую трансформацию.

Ранее сообщалось, что в России назрела необходимость реформы системы оплаты труда на госслужбе. По данным президента Сбербанка Германа Грефа, чиновникам следует платить столько, чтобы они могли существовать достойно, «чтобы вести элементарный не нищенский образ жизни».