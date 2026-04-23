Стоматолог объяснил, что делать в случае скола зуба

Если у человека откололась часть зуба, ему необходимо прополоскать рот теплой водой или слабосоленым раствором, посоветовал в беседе с «Вечерней Москвой» стоматолог Магомади Халилбеков. Таким образом можно убрать лишние осколки и снизить риск заражения.

При кровоточивости десны нужно приложить чистую марлю или салфетку и слегка придавить ее на 10 минут, отметил Халилбеков. Отколотую часть зуба при этом лучше найти, ополоснуть водой и поместить в физраствор. Его нужно будет взять с собой к врачу. До визита к специалисту важно беречь поврежденный зуб от нагрузки. Стоматолог призвал не пережевывать пищу на больной стороне и временно отказаться от горячих и ледяных напитков.

В случае, если после скола появилась сильная боль или поврежденное место остро реагирует на холод и вдох ртом, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Тревожными признаками будут кровотечение на месте травмы и расшатанность зуба. Визит к специалисту также нельзя откладывать, если пострадал ребенок, заключил специалист.

Ранее стоматолог Вячеслав Минко порекомендовал по возможности удалять зубы мудрости до 20 лет. Он отметил, что сейчас «восьмерки» не только не несут полезных функций, но и могут навредить другим зубам.