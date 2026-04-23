23 апреля 2026 в 11:04

Стоматолог объяснил, что делать в случае скола зуба

Стоматолог Халилбеков: в случае скола зуба нужно прополоскать рот теплой водой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Если у человека откололась часть зуба, ему необходимо прополоскать рот теплой водой или слабосоленым раствором, посоветовал в беседе с «Вечерней Москвой» стоматолог Магомади Халилбеков. Таким образом можно убрать лишние осколки и снизить риск заражения.

При кровоточивости десны нужно приложить чистую марлю или салфетку и слегка придавить ее на 10 минут, отметил Халилбеков. Отколотую часть зуба при этом лучше найти, ополоснуть водой и поместить в физраствор. Его нужно будет взять с собой к врачу. До визита к специалисту важно беречь поврежденный зуб от нагрузки. Стоматолог призвал не пережевывать пищу на больной стороне и временно отказаться от горячих и ледяных напитков.

В случае, если после скола появилась сильная боль или поврежденное место остро реагирует на холод и вдох ртом, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Тревожными признаками будут кровотечение на месте травмы и расшатанность зуба. Визит к специалисту также нельзя откладывать, если пострадал ребенок, заключил специалист.

Ранее стоматолог Вячеслав Минко порекомендовал по возможности удалять зубы мудрости до 20 лет. Он отметил, что сейчас «восьмерки» не только не несут полезных функций, но и могут навредить другим зубам.

Здоровье
зубы
стоматологи
травмы
«Предавали дипломатию»: Иран развеял мифы о переговорах с США
Север Украины оказался в темноте
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

