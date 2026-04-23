Ученый ответил, почему Россия и Китай не подписали «Соглашения Артемиды» Ученый Эйсмонт: РФ и КНР не согласились с ресурсодобычей на Луне со стороны США

Россия и Китай не подписали «Соглашения Артемиды», так как не согласились с узакониванием добычи ресурсов на Луне за США, рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Он отметил, что в дальнейшем Россия может передумать и присоединиться к соглашению.

Дело в том, что от такого сотрудничества выиграют все участники, а не в том, что кто-то обладает более высоким уровнем технологий. С другой стороны, потери из-за несогласованных действий могут быть очень серьезными, — рассказал Эйсмонт.

Ученый подчеркнул, что для сотрудничества необходимо заключить полноценное международное соглашение. По его словам, нынешний документ противоречит договору по космосу 1967 года, согласно которому Луна является общим достоянием человечества.

Ранее депутат Денис Кравченко заявил, что России необходимо развивать свое присутствие на Луне, так как спутник Земли в ближайшем будущем может стать остановкой во время межпланетных перелетов. По его словам, на Луне также много полезных ископаемых — их добыча вполне реальна с учетом развития роботов и искусственного интеллекта.