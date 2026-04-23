Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 10:36

Ученый ответил, почему Россия и Китай не подписали «Соглашения Артемиды»

Ученый Эйсмонт: РФ и КНР не согласились с ресурсодобычей на Луне со стороны США

Фото: Nasa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия и Китай не подписали «Соглашения Артемиды», так как не согласились с узакониванием добычи ресурсов на Луне за США, рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Он отметил, что в дальнейшем Россия может передумать и присоединиться к соглашению.

Дело в том, что от такого сотрудничества выиграют все участники, а не в том, что кто-то обладает более высоким уровнем технологий. С другой стороны, потери из-за несогласованных действий могут быть очень серьезными, — рассказал Эйсмонт.

Ученый подчеркнул, что для сотрудничества необходимо заключить полноценное международное соглашение. По его словам, нынешний документ противоречит договору по космосу 1967 года, согласно которому Луна является общим достоянием человечества.

Ранее депутат Денис Кравченко заявил, что России необходимо развивать свое присутствие на Луне, так как спутник Земли в ближайшем будущем может стать остановкой во время межпланетных перелетов. По его словам, на Луне также много полезных ископаемых — их добыча вполне реальна с учетом развития роботов и искусственного интеллекта.

Мир
США
Россия
Китай
Луна
соглашения
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.