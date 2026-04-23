23 апреля 2026 в 10:43

В Госдуме назвали способ повысить финансирование здравоохранения

Миронов предложил повысить финансирование медицины за счет налогов для богатых

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Повысить финансирование здравоохранения можно за счет увеличения налоговых поступлений от состоятельных граждан, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. Он также подчеркнул необходимость повышения доли ВВП, направляемой на медицину.

Социальную сферу нельзя превращать в тришкин кафтан, расходы на медицину надо увеличивать за счет богатых, а не пенсионеров и инвалидов. Мы предлагаем повысить подоходный налог на самых состоятельных граждан до 35% и их отчисления в соцфонды до 30%. Также можно пополнить бюджет за счет повышения сборов на крупный капитал, экспортеров сырья, оптимизации госзакупок, таможни и других сфер госуправления, что принесет государству дополнительно триллионы рублей, — высказался Миронов.

Он напомнил, что Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой уменьшить пенсионные взносы на 2% (с 22% до 20%) и перенаправить освободившиеся средства в систему ОМС. Кроме того, по словам депутата, было предложено сократить взносы на социальное страхование на 0,9% (с 2,9% до 2%).

В случае принятия инициативы НАУЗ положение социально уязвимых групп населения может еще больше ухудшиться, в том числе инвалидов из числа ветеранов СВО. Поэтому единственной реальной альтернативой может быть только прямое увеличение бюджетных расходов на здравоохранение за счет дополнительных источников финансирования, которые предлагает «Справедливая Россия». Мы настаиваем на том, чтобы на медицину выделялось не менее 7% от ВВП страны, то есть примерно в два раза больше, чем сегодня, — заключил Миронов.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов обратился к российским властям с призывом усилить пропаганду ранней диагностики туберкулеза. По его мнению, люди не до конца понимают, насколько серьезно это заболевание.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
