В Госдуме назвали способ повысить финансирование здравоохранения

Повысить финансирование здравоохранения можно за счет увеличения налоговых поступлений от состоятельных граждан, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. Он также подчеркнул необходимость повышения доли ВВП, направляемой на медицину.

Социальную сферу нельзя превращать в тришкин кафтан, расходы на медицину надо увеличивать за счет богатых, а не пенсионеров и инвалидов. Мы предлагаем повысить подоходный налог на самых состоятельных граждан до 35% и их отчисления в соцфонды до 30%. Также можно пополнить бюджет за счет повышения сборов на крупный капитал, экспортеров сырья, оптимизации госзакупок, таможни и других сфер госуправления, что принесет государству дополнительно триллионы рублей, — высказался Миронов.

Он напомнил, что Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой уменьшить пенсионные взносы на 2% (с 22% до 20%) и перенаправить освободившиеся средства в систему ОМС. Кроме того, по словам депутата, было предложено сократить взносы на социальное страхование на 0,9% (с 2,9% до 2%).

В случае принятия инициативы НАУЗ положение социально уязвимых групп населения может еще больше ухудшиться, в том числе инвалидов из числа ветеранов СВО. Поэтому единственной реальной альтернативой может быть только прямое увеличение бюджетных расходов на здравоохранение за счет дополнительных источников финансирования, которые предлагает «Справедливая Россия». Мы настаиваем на том, чтобы на медицину выделялось не менее 7% от ВВП страны, то есть примерно в два раза больше, чем сегодня, — заключил Миронов.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов обратился к российским властям с призывом усилить пропаганду ранней диагностики туберкулеза. По его мнению, люди не до конца понимают, насколько серьезно это заболевание.