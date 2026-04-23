Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 10:56

Клуб Сафонова следит за молодой звездой российского футбола

Футбольный агент Шпинев: на последнем матче присутствовали скауты ПСЖ

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

На матче «Локомотива» и «Зенита» присутствовали скауты ПСЖ, в котором играет российский вратарь Матвей Сафонов, рассказал «Спорт-Экспресс» агент полузащитника железнодорожников Алексея Батракова Вадим Шпинев. Ранее появилась информация, что клуб изучает возможность приобретения футболиста.

На матчах «Локомотива» присутствовали скауты ПСЖ. Они были на игре сегодня, — заявил Шпинев.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» прекратил переговоры по новому контракту с полузащитником команды Дмитрием Бариновым. На данном этапе они заморожены и с большой долей вероятности не будут возобновлены.

До этого сообщалось, что «Зенит» продлил соглашение с Андреем Аршавиным, который занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию. Спортсмен выступал за ФК с 1999 по 2008 год, чтобы затем вернуться в 2012-м и продолжить защищать честь команды до 2015-го.

Спорт
Локомотив
ПСЖ
контракты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.