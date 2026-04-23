Посейте в апреле — в июне сад засияет перламутрово-розовыми свечами. Аристократ с махровыми цветками

Бросьте семена в грунт в апреле — и в июне ваш сад зажжет нежные перламутрово-розовые свечи. Дельфиниум «ча ча» — это шотландский гибрид, выведенный в 2014 году селекционером Тони Кокли, который быстро завоевал сердца садоводов своей невероятной красотой и выносливостью.

Это многолетник высотой до 90 см, формирующий прямостоячие, очень прочные цветоносы с плотными колосовидными соцветиями длиной до 50 см. Главное сокровище сорта — крупные, густомахровые цветки диаметром 5–6 см нежного перламутрово-розового цвета с более темным пятном в центре, собранные в соцветия по 50–60 штук. В каждом цветке может быть до 50–60 лепестков.

Листья светло-зеленые, крупные, пальчато-рассеченные. Цветение продолжается с июня по август, а при своевременном удалении увядших соцветий возможно повторное цветение в конце лета. Сорт обладает высокой зимостойкостью (USDA-зона 4, до −34°C), устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости, а его прочные стебли не полегают даже под сильным ветром и ливнем.

Идеально подходит для заднего плана миксбордеров, групповых посадок, срезки (стоит до 10 дней) и прекрасно сочетается с лилиями и розами.

