ЕС ввел 36 экспортных запретов на поставки оборудования для энергетики РФ

Европейский союз включил в 20-й пакет антироссийских санкций 36 новых экспортных запретов, следует из заявления Евросовета. Они касаются поставок европейским бизнесом оборудования и технологий для российской энергетики.

В сфере энергетики введены 36 ограничений [на экспорт оборудования и технологий], включающих как добывающий, так и производственный сегменты российского энергетического сектора, включая разведку, разработку, переработку и транспортировку нефти, — говорится в документе.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет антироссийских санкций. До этого рестрикции блокировала Венгрия, ожидая возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Еврокомиссия исключила из 20-го пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти из России европейскими перевозчиками и сопутствующие услуги, включая страхование. Странам Евросоюза было предложено срочно одобрить документ в измененной форме.

До этого глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что республика поддержит новые антироссийские санкции после того, как возобновятся поставки нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, ограничения в отношении РФ не повлияют на экономику Словакии.