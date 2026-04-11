Можно сажать в любую погоду: не боится возвратных заморозков и цветет даже в тени

Можно сажать в любую погоду: не боится возвратных заморозков и цветет даже в тени

Примула — это весенний первоцвет, который обладает уникальным преимуществом: ее можно сажать в открытый грунт едва ли не в любую погоду, как только сойдет снег.

Это растение не боится возвратных заморозков и легко переносит даже небольшие минусовые температуры, что делает его идеальным выбором для капризной российской весны. Главное достоинство примулы — раннее и продолжительное цветение. Пока другие многолетники только просыпаются, примула уже радует глаз яркими шапками соцветий всех оттенков радуги — от нежно-белого и лимонно-желтого до насыщенно-розового, сиреневого и даже бордового.

Она неприхотлива, предпочитает легкую тень и влажную почву, прекрасно растет под деревьями и кустарниками, где другие цветы вянут. Примула легко размножается делением куста и самосевом, с каждым годом образуя все более пышные куртины.

