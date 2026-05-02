Выживут там, где другие сдаются: каменная роза и еще 9 многолетников, которые растут на самых бедных почвах

Когда участок сложный — песок, камни, сухая земля или, наоборот, истощенная почва, классические цветы часто просто не живут. В таких условиях ставка делается на выносливые многолетники, которые не требуют плодородного грунта, спокойно переносят засуху и при этом выглядят эффектно.

Очиток (седум) — один из самых надежных «аскетов»: растет на камнях, в щелях, на сухих склонах. Чем беднее почва, тем компактнее и аккуратнее выглядит. Молодило (каменная роза) — практически не нуждается в земле, легко укореняется даже в минимальном слое грунта, выдерживает жару и мороз.

Эхинацея — выносливая и яркая, спокойно переносит засуху и бедные почвы, при этом цветет долго и стабильно. Кореопсис мутовчатый — дает легкие «облака» желтых цветов, отлично чувствует себя на песчаных и истощенных участках.

Вербаскум (коровяк) — тот самый «свечной» акцент: растет даже на сухих склонах, не боится жары и ветра. Лаванда узколистная — предпочитает именно бедные, хорошо дренированные почвы, на жирных грунтах даже хуже зимует.

Гвоздика травянка — образует плотный ковер, не требует подкормок и легко переносит засуху. Полынь декоративная — ценится за серебристую листву, отлично растет на сухих и бедных почвах без ухода.

Тысячелистник — устойчивый полевой многолетник, который быстро разрастается и цветет даже без подкормок. Астранция — неожиданно вынослива: приживается даже на слабых почвах, если есть минимальная влага, и дает изящное цветение.

Эксперты советуют не улучшать такие участки «до идеала», а подбирать растения под условия.