Посадите в мае — летом сад вспыхнет бархатными огнями. Многолетник-маэстро с соцветиями до 15 см

Представьте, что в вашем саду звучит музыка яркого лета — это ирис «алая симфония» распускает свои благородные бутоны. Этот многолетник не просто цветок, он главный дирижер оркестра красок на вашей клумбе. Лепестки этого ириса окрашены в насыщенный, глубокий красный цвет — оттенок вишневого варенья или королевского бархата, с легким бордовым отливом и золотистой сердцевиной, которая будто светится изнутри.

Высокие цветоносы (до 70–80 см) увенчаны крупными махровыми бутонами, которые распускаются в конце весны и радуют глаз почти месяц. В отличие от многих капризных красавцев, ирис «алая симфония» удивительно неприхотлив: он морозостоек, засухоустойчив и не боится болезней.

Посадите его на солнечное место с легкой, хорошо дренированной почвой, и он отблагодарит вас такой пышной волной цветения, что соседи обзавидуются. Этот ирис станет идеальным акцентом в любом саду, будь то строгий английский миксбордер или деревенский палисадник.

Уход за ним минимален — весенняя подкормка, полив в засуху и деление куста раз в 3–4 года. Это растение для тех, кто любит красоту без лишних хлопот. Добавьте в свой сад нотку страсти и благородства — посадите ирис «алая симфония».

