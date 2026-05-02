День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 11:00

Сажаю эти цветы рассадой в мае — цветут сразу после высадки: клумба готова за один день

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Май — лучшее время, чтобы высадить рассаду цветов, которые зацветут практически сразу после переезда в открытый грунт. В отличие от посева семян, этот метод гарантирует быстрый результат.

Главное — дождаться, когда минует угроза ночных заморозков. В средней полосе это обычно вторая половина мая, а в северных регионах — конец месяца.

Лидеры по скорости цветения

Порадуют бутонами чуть ли не сразу после посадки: петуния, бархатцы, бегония всегдацветущая, агератум и лобелия. Их рассада продается в садовых центрах уже цветущей, и после высадки на клумбу или в кашпо декоративность сохраняется. Так ваша клумба будет готова за один день.

Другие беспроигрышные варианты

Также в мае смело высаживают рассаду циннии, однолетних астр, сальвии и львиного зева. Цинния очень теплолюбива, поэтому перед посадкой ее обязательно нужно закаливать, вынося на свежий воздух на 5–7 дней. Астры и львиный зев подходят для более прохладных регионов и цветут до самых заморозков.

Из многолетников в мае можно высаживать дельфиниум, флоксы, рудбекию и эхинацею — при посадке рассадой они тоже способны зацвести в первый год.

Проверено редакцией
цветы
растения
дачи
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.