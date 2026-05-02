На одном кусте — и бордовые, и розовые, и желтые шапки. «Махровое солнце» для контейнеров, клумб и хорошего настроения

Представьте цветы, которые умеют флиртовать с солнцем, — это бархатцы «клубничный флирт» (Strawberry Blonde), настоящий сорт-хамелеон, который меняет свой наряд прямо на глазах. Когда бутоны только распускаются, они окрашены в глубокий красно-коричневый или бордовый цвет, напоминающий клубничный джем.

Но по мере цветения лепестки постепенно светлеют, превращаясь сначала в нежно-розовые, а затем в абрикосово-желтые и даже сливочно-белые тона. Представьте этот калейдоскоп: на одном компактном кустике высотой 20–25 см одновременно соседствуют цветы всех оттенков — от пылкой малиновой страсти до легкого клубничного коктейля.

Густые махровые соцветия диаметром до 6 см напоминают маленькие солнышки, а их аромат не только приятен, но и полезен: бархатцы отпугивают вредителей от соседних растений и даже подавляют развитие нематод в почве. Этот многолетник (в нашем климате выращиваемый как однолетник) поразительно неприхотлив: он засухоустойчив, любит солнце, но мирится с полутенью. Посев на рассаду в апреле или сразу в грунт в мае — и с середины лета до самых заморозков ваш сад будет играть красками этой удивительной цветочной симфонии.

