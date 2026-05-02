02 мая 2026 в 13:36

«Не от хорошей жизни»: украинцам с бронью грозит мобилизация

Депутат Нагорняк: в Раде обсуждают мобилизацию мужчин с бронью

Военнослужащие ВСУ
В Верховной раде обсуждают возможность мобилизации мужчин с бронью, заявил депутат Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Новости. Live». По его словам, власти принимают это решение «не от хорошей жизни» — причина кроется в кадровых проблемах в рядах ВСУ.

Нехватка кадров в ВСУ, и где-то нужно искать мобилизационный ресурс, и, конечно, проще прийти на предприятие, где люди забронированы, — подчеркнул нардеп.

Нагорняк пояснил, что ранее бронь предоставлялась специалистам для поддержания работы критической инфраструктуры, в том числе в энергетике. Сейчас, по его оценке, приоритеты меняются на фоне дефицита личного состава, и власти ищут дополнительные ресурсы для пополнения армии.

Понятно, что вооруженные силы хотят немного подергать с этих всех предприятий, — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил законы о продлении срока военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней. 28 апреля за соответствующее решение проголосовали депутаты парламента.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Квартира загорелась в многоквартирном доме в Люберцах
Россия не просит у Германии разрешения почтить память героев ВОВ
«Нас ждут проблемы»: бизнесмены опасаются краха нефтяного рынка
Путин подписал важный закон об ИИ в России
Россиян предупредили о маскировке мошенников на майские праздники
Звезда КВН погибла в страшном ДТП
Путин разрешил открыть казино еще в одном российском регионе
Почему не работает Telegram сегодня, 2 мая: замедление, будет ли блокировка
Собянин сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА вблизи Москвы
В Сети показали обстановку на площади около Дома профсоюзов в Одессе
Спортсмен из Якутии установил национальный рекорд
Начало лесного пожара в Есауловской петле попало на видео
Турция прикрыла «форточку» для российских товаров
«Разрушение Альянса»: Туск обвинил США в катастрофе
Подросток лишился части черепа из-за «обычной простуды»
Погода в Москве в воскресенье, 3 мая: жара до +21 градуса и южный ветер
В России придумали новый подход к подготовке вожатых
Пять строений и сухая трава загорелись в СНТ под Красноярском
Самокатчик ударил прохожего пистолетом по голове и сбежал
«Карл, запомни»: в ГД ответили королю Британии на слова о войне с Россией
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки
Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки

