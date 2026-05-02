«Не от хорошей жизни»: украинцам с бронью грозит мобилизация Депутат Нагорняк: в Раде обсуждают мобилизацию мужчин с бронью

В Верховной раде обсуждают возможность мобилизации мужчин с бронью, заявил депутат Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Новости. Live». По его словам, власти принимают это решение «не от хорошей жизни» — причина кроется в кадровых проблемах в рядах ВСУ.

Нехватка кадров в ВСУ, и где-то нужно искать мобилизационный ресурс, и, конечно, проще прийти на предприятие, где люди забронированы, — подчеркнул нардеп.

Нагорняк пояснил, что ранее бронь предоставлялась специалистам для поддержания работы критической инфраструктуры, в том числе в энергетике. Сейчас, по его оценке, приоритеты меняются на фоне дефицита личного состава, и власти ищут дополнительные ресурсы для пополнения армии.

Понятно, что вооруженные силы хотят немного подергать с этих всех предприятий, — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил законы о продлении срока военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней. 28 апреля за соответствующее решение проголосовали депутаты парламента.