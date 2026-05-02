Посадите в мае — в июле сад в синих пуговках с ванильным ароматом. Многолетник для террасы, патио и хорошего настроения

Посадите гелиотроп древовидный «Марина» однажды — и он будет возвращаться в ваш сад каждую весну, как верный друг из дальнего путешествия. Этот многолетник с крупными шапками цветов насыщенного сине-фиолетового оттенка с белым глазком в центре превращает клумбу в настоящее произведение искусства.

Не путайте его с капризными однолетниками: «Марина» зимостойка, неприхотлива и цветет с июня до самых заморозков, наполняя сад пьянящим ароматом свежей выпечки с ванилью и корицей. Куст вырастает компактным, до 50 см, с темно-зелеными, слегка морщинистыми листьями, которые остаются декоративными даже без цветов. Лучше всего гелиотроп чувствует себя на солнечном месте с легкой полутенью в полдень.

Почва нужна рыхлая, питательная, без застоя воды. Размножается делением куста весной или черенками. Обязательно мульчируйте приствольный круг на зиму — и «Марина» отблагодарит вас пышным цветением год за годом. Это не просто растение, это ароматная память о лете, которая просыпается вместе с первоцветами.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.