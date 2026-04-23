23 апреля 2026 в 17:48

Во Франции назвали позором новый кредит ЕС для Украины

Политик Филиппо раскритиковал выделение Киеву кредита на €90 млрд

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press
Решение Евросоюза одобрить выделение Украине кредита в размере €90 млрд является постыдным, заявил в социальной сети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, каждый француз, от самого молодого до самого пожилого, по решению евробюрократов только что выписал чек украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Каждый француз, от самого молодого до самого пожилого, только что выписал чек Владимиру Зеленскому. <…> Это сумма, которую наши фермеры, наши больницы и все нуждающиеся никогда не увидят! Позор, — написал Филиппо.

Ранее послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры 20-го пакета санкций против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

До этого глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что Венгрия и Словакия согласились поддержать выдачу Украине €90 млрд при условии возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, речь также идет о новых санкциях против России.

Европа
Франция
Флориан Филиппо
Евросоюз
Украина
кредиты
