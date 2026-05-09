09 мая 2026 в 09:02

Парадные расчеты у стен Кремля: яркие кадры с Котельнической набережной

Подготовка к параду Победы в Москве вышла на финишную прямую

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подготовка к параду Победы в Москве практически завершилась. Одним из ключевых мест, где можно наблюдать за процессом, является Котельническая набережная. Это одна из самых живописных точек, откуда открывается классический вид на Кремль и где маршрут парадных расчетов проходит особенно близко к зрителям. Сейчас там проходит построение.

Для обеспечения безопасности на улицах, прилегающих к Кремлю, ввели транспортные ограничения. Так, с пяти часов утра 9 мая движение перекрыли по всему периметру. В красную зону попали центральные магистрали: Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Петровка и другие.

Парад Победы начнется в 10:00 мск, когда на Красную площадь вынесут Знамя Победы и государственный флаг России. Одновременно из ворот Спасской башни Московского Кремля в открытом представительском автомобиле на площадь прибудет принимающий парад министр обороны Андрей Белоусов.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, обеспечение безопасности на 9 Мая является абсолютным приоритетом. Также он уточнил, что иностранные СМИ, которые будут работать на параде, уже получили аккредитацию.

В Минобороны РФ уточнили, что колонна военной техники в этом году участия в параде принимать не будет. А вот воздушная часть ожидается — к празднику подготовились самолеты пилотажных авиагрупп, а также штурмовики Су-25, которые завершат парад, раскрасив небо над Москвой в цвета российского флага.

Самые яркие кадры подготовки к параду Победы — в галерее NEWS.ru.

