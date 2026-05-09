День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 09:07

Пашинян: Армения отмечает День Победы в мире с Азербайджаном

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Thomas Trutschel/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Армения отмечает 81-ю годовщину победы над фашизмом в мире с Азербайджаном, заявил в своем послании по случаю 9 Мая армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он подчеркнул, что сегодня «отмечается День Победы Советского Союза и западных союзников во Второй мировой войне», который в Армении празднуется «как День Победы и Мира». Телеграмма опубликована на сайте местного правительства.

Мы отмечаем 9 Мая в условиях мира, установленного между Арменией и Азербайджаном. Вот уже два года у нас нет ни жертв, ни пострадавших. <...> Это очень важное достижение, которого мы добились, — добавил Пашинян.

Премьер призвал не забывать о бедствиях, которые фашизм принес человечеству, и осуждать это явление во всех его проявлениях. Также Пашинян упомянул о вкладе армянского народа в борьбу с фашизмом. По его словам, более полумиллиона человек сражались против него в советской и западной союзной армиях и в подпольных группах сопротивления.

Ранее стало известно, что Пашинян не примет участия в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве из-за участия в выборной гонке. Он предупредил о своих планах президента России Владимира Путина.

Мир
Армения
Азербайджан
Никол Пашинян
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это страшно»: участница парада Победы поделилась воспоминаниями деда
Киевляне возложили цветы к Вечному огню в День Победы
100-летний ветеран и Герои России: кто сидел с Путиным на параде Победы
ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия
«Страна у нас одна»: 101-летняя ветеран приняла поздравления с Днем Победы
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.