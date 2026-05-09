Пашинян: Армения отмечает День Победы в мире с Азербайджаном

Армения отмечает 81-ю годовщину победы над фашизмом в мире с Азербайджаном, заявил в своем послании по случаю 9 Мая армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он подчеркнул, что сегодня «отмечается День Победы Советского Союза и западных союзников во Второй мировой войне», который в Армении празднуется «как День Победы и Мира». Телеграмма опубликована на сайте местного правительства.

Мы отмечаем 9 Мая в условиях мира, установленного между Арменией и Азербайджаном. Вот уже два года у нас нет ни жертв, ни пострадавших. <...> Это очень важное достижение, которого мы добились, — добавил Пашинян.

Премьер призвал не забывать о бедствиях, которые фашизм принес человечеству, и осуждать это явление во всех его проявлениях. Также Пашинян упомянул о вкладе армянского народа в борьбу с фашизмом. По его словам, более полумиллиона человек сражались против него в советской и западной союзной армиях и в подпольных группах сопротивления.

Ранее стало известно, что Пашинян не примет участия в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве из-за участия в выборной гонке. Он предупредил о своих планах президента России Владимира Путина.