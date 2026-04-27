Розовый, красный или белый фонтан, осыпанный розочками от основания до кончиков веток: чудо-куст

Вейгела — это листопадный чудо-кустарник, который в последние годы заслуженно становится любимцем дачников, затмевая своей неприхотливостью капризные розы и гортензии.

Ее главное преимущество — уникальная способность радовать глаз двумя мощными волнами цветения за сезон. Первая и самая впечатляющая волна наступает в мае-июне, когда куст буквально преображается. Сотни цветков, напоминающих изящные колокольчики или даже небольшие розы, покрывают ветви от основания до кончиков, превращая растение в пышный розовый, красный, белый или кремовый фонтан.

После короткой паузы в августе-сентябре наступает вторая, более сдержанная, но все равно очень декоративная волна цветения, которая длится до заморозков.

Май — это лучшее время для того, чтобы поселить вейгелу на своем участке. В средней полосе и Подмосковье оптимальные сроки приходятся на вторую половину мая, когда земля уже достаточно прогрелась, а угроза сильных заморозков миновала.

