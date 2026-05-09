«Лучше, чем на лошади»: Путин и Фицо пошутили о полетах в Россию

Президент РФ Владимир Путин пошутил над премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который прилетел в Москву по случаю Дня Победы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Российский лидер отметил, что это лучше, чем передвигаться на лошади. Переговоры в Кремле транслируются на Rutube.

Это еще и лучше, чем передвигаться на лошади, — сказал глава государства.

Путин также поблагодарил Фицо за его приезд в Москву на празднование Дня Победы. Он вспомнил, что в прошлом году у политика возникли сложности с поездкой, однако в этом году ему стало «чуть-чуть полегче».

Кроме того, российский лидер отметил, что позиция правительства Фицо по сохранению исторической правды вызывает уважение. Он подчеркнул, что высоко оценивает неизменный и твердый подход властей в Братиславе.

Фицо в свою очередь заявил, что в Европе появляются очертания нового «железного занавеса». Глава словацкого правительства подчеркнул свою приверженность конструктивному диалогу и развитию дружественных связей между народами.