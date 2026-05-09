Посадите в мае — с июня сад в огненных шариках. Многолетник для самых ярких клумб и дорожек

Бархатцы «соларнайт» — это загадка, зашифрованная в названии: оранжево-золотые всполохи, которые не гаснут до самой осени. Густомахровые соцветия диаметром 5–8 см напоминают пышные гвоздики или бархатные султаны, плотно покрывающие куст высотой 35–45 см.

Контраст темно-зеленой, почти черной листвы с яркими огоньками соцветий создает эффект «солнечной ночи». Цветет с середины июня до заморозков, не выдерживая даже легких минусовых температур, зато летняя жара и палящее солнце ему не страшны.

Сорт удивительно неприхотлив: растет на любой почве, почти не требует полива, не выгорает и не болеет. Фитонциды бархатцев отпугивают вредителей и оздоравливают почву. Лучше всего проявляет себя на солнечных участках. Идеален для контрастных клумб, солнечных бордюров, контейнерного озеленения и украшения террас. Это растение для тех, кто хочет ярких красок без лишнего ухода и готов любоваться контрастом света и тени до глубокой осени.

