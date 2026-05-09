Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о результатах своих переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщил ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что никаких посланий Зеленский через Фицо не передавал.

Премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что на днях он действительно встречался с Зеленским. <...> Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте, — сказал Ушаков.

Ранее Ушаков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона стали более активными, в том числе на фоне угроз Киева и предупреждения РФ об ответе в случае их исполнения. По словам дипломата, благодаря этому диалогу удалось достичь договоренности о трехдневном перемирии.

Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков выразил мнение, что Зеленский срывает перемирия по указке британских элит. Он объяснил это тем, что Британия не заинтересована в окончании украинского конфликта.