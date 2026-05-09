«Довольно сильно»: в ЕС оцепенели из-за вооружения России в День Победы Еврокомиссар Кубилюс указал на военное превосходство России над НАТО

Россия превосходит НАТО в военной области, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Euronews. По его словам, ситуация вызывает обеспокоенность в странах ЕС. Оборонная отрасль увеличивает выпуск продукции, однако темпы остаются недостаточными для покрытия срочной потребности, добавил политик.

Россия опережает нас, причем довольно сильно, и именно это нас беспокоит. Что необходимо сделать, так это заставить наши отрасли наращивать производство и делать это быстрее, — отметил Кубилюс.

Ранее новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» показали во время парада в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. ЗРК способен выполнять высотный перехват баллистических ракет. Также «Прометей» может сбивать аэродинамические цели.

Кроме того, на параде показали работу российских военных всех видов и родов войск, которые принимают участие в СВО. Зрителям также продемонстрировали кадры боевого дежурства на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота.