Из семечка — в опушку из маленьких розочек оранжевых, малиновых и желтых оттенков: чудо-цветок

Из семечка — в опушку из маленьких розочек оранжевых, малиновых и желтых оттенков: чудо-цветок

Если вы хотите посадить цветок в мае, который будет радовать бутонами все лето до самых заморозков и не потребует сложного ухода, выбирайте портулак махровый.

Этот низкорослый однолетник стелется по земле плотным ковром высотой всего 10–15 см и покрывается сотнями ярких цветков диаметром до 3–4 см, которые в махровых сортах напоминают миниатюрные розочки или маленькие пионы.

Палитра оттенков поражает: оранжевые, малиновые, желтые, красные и даже двухцветные варианты создают на клумбе эффект живого разноцветного ковра, который видно издалека.

Растение обожает палящее солнце, растет на самых бедных песчаных и каменистых почвах, а поливать его можно раз в неделю или даже реже.

Сеять его можно прямо в грунт в мае, когда земля уже прогрелась, — семена распределяют по поверхности, слегка присыпают землей и поливают. Всходит портулак быстро, а уже с конца июня и до самых заморозков в октябре клумба будет покрыта плотным ковром, который не требует ни подкормок, ни прополки, ни особого внимания. Настоящее чудо.

Ранее был назван цветок для дачи, который снимает стресс и купирует головную боль.