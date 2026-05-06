06 мая 2026 в 20:05

Польша назвала условие для пролета премьера Словакии в Москву на 9 Мая

Сикорский: Фицо пролетит над Польшей в Москву, если разблокирует помощь Киеву

Роберт Фицо
Польша готова предоставить воздушный коридор для пролета премьер-министра Словакии Роберта Фицо на торжества в Москву по случаю Дня Победы при условии изменения позиции Братиславы по военной помощи Киеву, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Эстония, Латвия и Литва уже второй год подряд отказывают словацкому борту в пролете через свое воздушное пространство, передает Dennik.

Если он разблокирует помощь Украине и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс, — сказал Сикорский.

Ранее премьер Словакии заявил, что не планирует присутствовать непосредственно на параде Победы, но намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Также он собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как объяснил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, отказ Фицо посетить парад Победы в Москве может быть связан с давлением со стороны Евросоюза. По его мнению, отсутствие политика на мероприятии в честь 9 Мая не вызовет никаких проблем.

