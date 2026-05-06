День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 18:37

В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян

Депутат Миронов: Пашинян действует в интересах европейских элит

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Армения остается членом ОДКБ и ЕАЭС, но проводит политику «и нашим, и вашим» в интересах европейских элит, сказал NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, именно они в свое время привели главу армянского правительства Никола Пашиняна к власти.

Пашинян продолжает действовать в интересах европейских элит, которые его в свое время привели к власти. Эти элиты действуют в Армении по украинскому сценарию — красивые по форме, но пустые по сути обещания членства в Евросоюзе, откровенно русофобская риторика, заигрывание с националистами. Чем это кончилось на Украине, мы хорошо знаем, — напомнил он.

Миронов обратил внимание, что такой же курс Европа пыталась навязать и другой бывшей республике СССР — Грузии. Однако в Тбилиси вовремя остановились и пошли на нормализацию отношений с РФ, добавил парламентарий.

Сможет ли это сделать народ Армении, мы скоро узнаем, — подчеркнул он.

Ранее политолог Вадим Козюлин предположил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС. По его словам, такое решение негативно отразится на экономике республики и в первую очередь на армянском народе.

Россия
Армения
Никол Пашинян
Сергей Миронов
Госдума
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ запустили беспилотники на Петербург с территории ЕС
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.