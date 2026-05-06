Армения остается членом ОДКБ и ЕАЭС, но проводит политику «и нашим, и вашим» в интересах европейских элит, сказал NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, именно они в свое время привели главу армянского правительства Никола Пашиняна к власти.

Пашинян продолжает действовать в интересах европейских элит, которые его в свое время привели к власти. Эти элиты действуют в Армении по украинскому сценарию — красивые по форме, но пустые по сути обещания членства в Евросоюзе, откровенно русофобская риторика, заигрывание с националистами. Чем это кончилось на Украине, мы хорошо знаем, — напомнил он.

Миронов обратил внимание, что такой же курс Европа пыталась навязать и другой бывшей республике СССР — Грузии. Однако в Тбилиси вовремя остановились и пошли на нормализацию отношений с РФ, добавил парламентарий.

Сможет ли это сделать народ Армении, мы скоро узнаем, — подчеркнул он.

Ранее политолог Вадим Козюлин предположил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС. По его словам, такое решение негативно отразится на экономике республики и в первую очередь на армянском народе.