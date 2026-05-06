Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США Париж призвал США и Иран отдельно обсудить судоходство в Ормузском проливе

Власти Франции предложили Вашингтону и Тегерану обсуждать вопрос открытия Ормуза отдельно от других тем конфликта, пишет Le Figaro. В Елисейском дворце заявили, что блокирование важнейшего морского узла касается чуть ли не всего мира, поэтому решить проблему можно через создание многонациональной миссии по обеспечению безопасности в проливе.

Франция предлагает США и Ирану рассматривать вопрос [открытия судоходства] в Ормузском проливе отдельно от остальных вопросов конфликта и переговоров, поскольку этот вопрос представляет «общий интерес», — сказано в материале.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что США готовы ослабить санкции, введенные против Ирана. По его словам, главное условие для послаблений — заключение мирного соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке.

До этого появилась информация, что США и Иран приблизились к подписанию предварительного соглашения о прекращении боевых действий в районе Персидского залива. Источники в Пакистане добавили, что следующим этапом станет переговорный процесс, который может занять несколько месяцев.