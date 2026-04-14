Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 17:03

«Похоронные» обыски прошли в Елисейском дворце

Обыски прошли в Елисейском дворце по делу о захоронениях культурных деятелей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Судебная полиция Франции пришла с обыском в Елисейский дворец для расследования возможных финансовых нарушений при организации памятных церемоний, сообщила газета Le Canard enchaîné. Внимание правоохранителей привлекли контракты на проведение мероприятий в парижском Пантеоне, где хоронят известных культурных и общественных деятелей.

Правоохранители пытаются выяснить, получала ли компания Shortcut Events какую-либо необычную поддержку со стороны Центра национальных музеев, Министерства культуры или самого Елисейского дворца.

Все церемонии с 2002 по 2024 год неизменно поручались одной и той же фирме Shortcut Events, специализирующейся на организации крупных мероприятий. Каждая такая церемония обходилась французскому государству в 2 млн.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме позволил себе насмешливое высказывание в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона. Американский лидер заявил, что политик до сих пор восстанавливается после удара в челюсть, который ему нанесла супруга. Трамп связал свои слова с напряженными отношениями между США и НАТО на фоне эскалации вокруг Ирана. По его словам, Парижу пока не до ситуации на Ближнем Востоке.

Европа
Франция
Париж
Елисейский дворец
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.