«Похоронные» обыски прошли в Елисейском дворце Обыски прошли в Елисейском дворце по делу о захоронениях культурных деятелей

Судебная полиция Франции пришла с обыском в Елисейский дворец для расследования возможных финансовых нарушений при организации памятных церемоний, сообщила газета Le Canard enchaîné. Внимание правоохранителей привлекли контракты на проведение мероприятий в парижском Пантеоне, где хоронят известных культурных и общественных деятелей.

Правоохранители пытаются выяснить, получала ли компания Shortcut Events какую-либо необычную поддержку со стороны Центра национальных музеев, Министерства культуры или самого Елисейского дворца.

Все церемонии с 2002 по 2024 год неизменно поручались одной и той же фирме Shortcut Events, специализирующейся на организации крупных мероприятий. Каждая такая церемония обходилась французскому государству в 2 млн.

