Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию

Подвергающиеся домашнему насилию женщины не должны молчать, они должны рассказать об этом, например психологу, заявила NEWS.ru депутат Государственной думы Татьяна Буцкая на пресс-конференции на тему «Бьет или любит? Кто виноват в росте домашнего насилия» (проходит в пресс-центре ИА НСН). По ее словам, если ситуация уже вышла из-под контроля, то жертве следует обратиться в полицию.

Первое, что должна сделать женщина, она должна об этом сказать. И дальше вопрос, кому сказать. Она может пойти к психологу, если это еще ситуация такая, из которой она сама может выйти. Она может обратиться в кризисный центр, как мы говорили, государственный или некоммерческий, — отметила она.

По словам Буцкой, также можно найти ближайший МФЦ и там узнать адреса органов социальной защиты. К сожалению, такие пункты в регионах имеют разные названия, поэтому их нелегко найти, объяснила депутат. Также она уточнила, что помощь женщинам и детям, попавшим в трудное положение, предоставляется бесплатно.

До этого медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев высказал мнение, что его друг, бизнесмен Сергей Усольцев, который пропал вместе с семьей, мог убить жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину. Он объяснил, что на эту мысль его натолкнуло необычное поведение и высказывания Усольцева перед исчезновением.