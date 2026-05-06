Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе В Китае 16-летняя девушка сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе

В парке приключений в китайской провинции Сычуань 16-летняя туристка сорвалась с высоты во время катания на банджи-джампинге и погибла, сообщает портал VnExpress International. Трагедия произошла в воскресенье, 3 мая, недалеко от города Хуаин.

На размещенных в Сети кадрах слышно, как перед прыжком девушка кричит и ругается, утверждая, что трос недостаточно надежно закреплен. Через несколько мгновений он оборвался и туристка упала в каньон.

По данным издания Global Times, после трагедии создана следственная группа для тщательного расследования причин случившегося. Произошедшее квалифицировали как несчастный случай, связанный с нарушением правил безопасности. Ответственные лица находятся под следствием и привлечены к дисциплинарной ответственности. Сам парк закрыли для проведения проверки.

Ранее в Испании на Севильской ярмарке произошло ЧП: у аттракциона в разгар катания оторвался трос катапульты. Конструкция рухнула с высоты вместе с людьми. Инцидент случился на ежегодном празднике в Андалусии — Севильской ярмарке, куда съезжаются тысячи туристов и местных жителей.