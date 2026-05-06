День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 18:27

Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе

В Китае 16-летняя девушка сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В парке приключений в китайской провинции Сычуань 16-летняя туристка сорвалась с высоты во время катания на банджи-джампинге и погибла, сообщает портал VnExpress International. Трагедия произошла в воскресенье, 3 мая, недалеко от города Хуаин.

На размещенных в Сети кадрах слышно, как перед прыжком девушка кричит и ругается, утверждая, что трос недостаточно надежно закреплен. Через несколько мгновений он оборвался и туристка упала в каньон.

По данным издания Global Times, после трагедии создана следственная группа для тщательного расследования причин случившегося. Произошедшее квалифицировали как несчастный случай, связанный с нарушением правил безопасности. Ответственные лица находятся под следствием и привлечены к дисциплинарной ответственности. Сам парк закрыли для проведения проверки.

Ранее в Испании на Севильской ярмарке произошло ЧП: у аттракциона в разгар катания оторвался трос катапульты. Конструкция рухнула с высоты вместе с людьми. Инцидент случился на ежегодном празднике в Андалусии — Севильской ярмарке, куда съезжаются тысячи туристов и местных жителей.

Азия
Китай
аттракционы
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ попытались атаковать Петербург с территории Латвии
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване
Названа ключевая ошибка «Авангарда» в серии с «Локомотивом»
Режиссер Бортко назвал два своих фильма, пострадавших из-за цензуры
Турэксперт рассказала, как получить компенсацию за сломанный багаж
Захарова двумя словами описала угрозы Зеленского на День Победы
Еще один иностранный лидер принял приглашение Путина на празднование 9 Мая
Королевская семья Британии: новости, Кейт раскусила план Винтур на Met Gala
Бывший партнер Мэрилин Монро рассказал подробности их брака
Стало известно, что россияне стали чаще покупать из-за отключения интернета
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.