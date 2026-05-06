День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 17:14

Раскрыты детали проекта соглашения США и Ирана

Al Arabiya: США и Иран обсуждают разморозку активов и обогащение урана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Проект предварительного соглашения между Ираном и США предусматривает вопросы разморозки активов и обогащения урана, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. По их информации, переговоры также затрагивают ядерную программу Тегерана.

Проект соглашения включает пункты об обогащенном уране и разблокировке замороженных иранских активов, — сказал один из собеседников канала.

Как уточнил телеканал, в ходе контактов иранская сторона заявила об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. Америкаснкая сторона положительно оценила это заявление.

Ранее сообщалось, что США и Иран приблизились к подписанию предварительного соглашения о прекращении боевых действий в районе Персидского залива. Следующим этапом станет переговорный процесс, который может занять несколько месяцев.

До этого стало известно, что Иран выдвинул Соединенным Штатам свои условия для урегулирования конфликта, настаивая на полном прекращении огня на всех существующих фронтах. Посреднические усилия в этом процессе активно продолжает пакистанская сторона.

Мир
США
Иран
переговоры
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.