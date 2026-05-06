Раскрыты детали проекта соглашения США и Ирана Al Arabiya: США и Иран обсуждают разморозку активов и обогащение урана

Проект предварительного соглашения между Ираном и США предусматривает вопросы разморозки активов и обогащения урана, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. По их информации, переговоры также затрагивают ядерную программу Тегерана.

Проект соглашения включает пункты об обогащенном уране и разблокировке замороженных иранских активов, — сказал один из собеседников канала.

Как уточнил телеканал, в ходе контактов иранская сторона заявила об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. Америкаснкая сторона положительно оценила это заявление.

Ранее сообщалось, что США и Иран приблизились к подписанию предварительного соглашения о прекращении боевых действий в районе Персидского залива. Следующим этапом станет переговорный процесс, который может занять несколько месяцев.

До этого стало известно, что Иран выдвинул Соединенным Штатам свои условия для урегулирования конфликта, настаивая на полном прекращении огня на всех существующих фронтах. Посреднические усилия в этом процессе активно продолжает пакистанская сторона.