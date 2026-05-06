Новые санкции Великобритании против России, введенные в рамках глобального режима ограничений, связанных с нелегальной миграцией, являются проявлением двойных стандартов, заявил NEWS.ru сенатор от ДНР Александр Волошин. По его словам, Лондон выдвигает обвинения против Москвы, находясь в роли неоколониальной империи.

Когда Лондон внезапно начинает рассказывать миру о якобы вербовке Россией уязвимых мигрантов, стоит помнить, что эту лекцию о морали читает неоколониальная империя, которая кнутом и удавкой держала добрую половину планеты под своим контролем, а сейчас это делают западные корпорации. Особенно цинично звучат обвинения на фоне того, как сами западные государства активно привлекают иностранцев во всякие легионы, частные военные структуры и оборонные производства, причем непосредственно занятые в противостоянии РФ. Двойные стандарты в чистом виде, — высказался Волошин.

Он подчеркнул, что Британия, Франция, Бельгия и позже США десятилетиями строили систему, где дешевый труд людей из Африки, Азии и Ближнего Востока был основой бизнес-модели транснациональных корпораций. По словам сенатора от ДНР, сейчас эти же страны внезапно выступают в роли защитников прав тех, кого сами же превратили в дешевый ресурс.

Нынешние санкции [Великобритании] ни в коем виде не могут считаться борьбой за права человека, а лишь являются попыткой сохранить монополию на использование чужого труда, якобы поруганную Россией. И в этом смысле действия Лондона являются лучшим доказательством того, что Москва действует независимо, вне рамок выстроенной десятилетиями западной неоколониальной системы, — заключил Волошин.

Ранее Великобритания расширила санкции против России, введя ограничения на 18 новых персон и организаций. По информации британского Министерства иностранных дел, меры приняты в ответ на предполагаемую финансовую поддержку российской спецоперации на Украине.