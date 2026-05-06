В Иране назвали публикации о прогрессе в переговорах «списком желаний США» Тегеран опроверг публикации о близости Ирана и США к меморандуму

Представитель комитета по нацбезопасности Ирана Эбрахим Резаи отверг сообщение Axios о возможном сближении с США в рамках переговорного процесса, назвав публикацию необоснованной, сообщает ISNA. В Тегеране заявили, что часть подобных данных носит спекулятивный характер.

Текст Axios — это скорее список желаний американцев, чем реальность, — написал Резаи.

По его словам, Иран даст жесткий ответ, если США и их союзники не пойдут на уступки. Агентство ISNA сообщило, что часть утверждений, содержащихся в материале Axios, является спекулятивной и направлена на нагнетание ситуации вокруг переговорной повестки.

Ранее Axios сообщил, что США и Иран приблизились к подписанию предварительного соглашения о прекращении боевых действий в районе Персидского залива. Следующим этапом станет переговорный процесс, который может занять несколько месяцев.

Позже телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что проект предварительного соглашения между Ираном и США предусматривает вопросы разморозки активов и обогащения урана. По его информации, переговоры также затрагивают ядерную программу Тегерана. В ходе контактов иранская сторона заявила об отсутствии намерений создавать ядерное оружие.