17 апреля 2026 в 11:07

В Госдуме призвали спасти одно из важнейших военных предприятий

Депутат Миронов призвал спасти от банкротства крупного производителя БПЛА

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал предотвратить разорение крупного производителя беспилотных летательных аппаратов. По его словам, мораторий на банкротство оборонных предприятий не способен полностью устранить проблему.

По данным СМИ, одному из ведущих производителей ударных БПЛА и многофункциональных беспилотных комплексов грозит банкротство из-за отсутствия выплат по решению арбитражного суда. Сначала олигарх, финансировавший разработки, испугался санкций и бросил предприятие на произвол судьбы. Государство никак не отреагировало. Информация о финансовом кризисе компании появилась по крайней мере полгода назад, но с тех пор дела все хуже и хуже. Мораторий на банкротства оборонных предприятий — это не решение проблемы, хотя как крайнюю меру ее отбрасывать нельзя. У контрагентов свои интересы, и они ведь тоже в основном работают на оборону. Значит, должны быть госгарантии оплаты поставщикам, разумеется, если заказы технически и экономически обоснованы, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что предприятия военно-промышленного комплекса не следует рассматривать как обычные рыночные субъекты. По словам депутата, их нужно выделить в отдельную категорию и предоставить особые правовые и финансовые условия, чтобы они могли эффективно удовлетворять потребности фронта.

Ранее сообщалось, что Ростех провел испытания технологии совместного использования ударных дронов. Эта система дает возможность одному оператору одновременно управлять несколькими беспилотниками и наносить массированные удары по целям.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
