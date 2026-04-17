ФАС потребовала снизить цены на жизненно необходимый препарат

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России требует от компании «Озон Фармацевтика» снизить цены на препарат «Азатиоприн». Лекарство включено в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) с февраля 2026 года.
27 марта 2026 года служба потребовала от «Озон Фармацевтики» снизить цены, так как в настоящее время они превышают рассчитанные по методике, которая утверждена постановлением правительства РФ № 805, — говорится в сообщении.
В службе назвали «Озон Фармацевтику» единственным производителем препарата в России. В действиях компании могут оказаться признаки нарушения законодательства в случае отказа от изменения цен в соответствии с действующей методикой. Без зарегистрированной цены лекарства не могут поставлять в аптеки, уточнили в ФАС.
