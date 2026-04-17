ФАС потребовала снизить цены на жизненно необходимый препарат

ФАС потребовала от «Озон Фармацевтики» снизить цены на препарат «Азатиоприн»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России требует от компании «Озон Фармацевтика» снизить цены на препарат «Азатиоприн». Лекарство включено в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) с февраля 2026 года.

27 марта 2026 года служба потребовала от «Озон Фармацевтики» снизить цены, так как в настоящее время они превышают рассчитанные по методике, которая утверждена постановлением правительства РФ № 805, — говорится в сообщении.

В службе назвали «Озон Фармацевтику» единственным производителем препарата в России. В действиях компании могут оказаться признаки нарушения законодательства в случае отказа от изменения цен в соответствии с действующей методикой. Без зарегистрированной цены лекарства не могут поставлять в аптеки, уточнили в ФАС.

