Никаких дрожжей, никакой расстойки: «надутые» лепешки с зеленью, как в Турции, только вкуснее

Никаких дрожжей, никакой расстойки: «надутые» лепешки с зеленью, как в Турции, только вкуснее

Беру муку, воду и зелень — и за 10 минут на сковороде пеку «надутые» лепешки, которые заменяют и хлеб, и булки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или ужина, когда хочется свежей выпечки, а возиться с дрожжами нет ни времени, ни желания.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, румяные лепешки с хрустящей корочкой, а внутри — мягкий, пористый мякиш с ароматом свежего укропа и петрушки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 300 мл теплой воды, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 2 столовые ложки растительного масла в тесто, большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), растительное масло для жарки. Зелень мелко порубите. В миске смешайте муку, соль, сахар, разрыхлитель и зелень. Добавьте воду и масло, замесите мягкое, не липнущее тесто.

Разделите на небольшие шарики, раскатайте лепешки. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лепешки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими к супу, чаю или вместо хлеба — они исчезают мгновенно.

