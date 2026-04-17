17 апреля 2026 в 09:35

Никаких дрожжей, никакой расстойки: «надутые» лепешки с зеленью, как в Турции, только вкуснее

Беру муку, воду и зелень — и за 10 минут на сковороде пеку «надутые» лепешки, которые заменяют и хлеб, и булки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или ужина, когда хочется свежей выпечки, а возиться с дрожжами нет ни времени, ни желания.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, румяные лепешки с хрустящей корочкой, а внутри — мягкий, пористый мякиш с ароматом свежего укропа и петрушки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 300 мл теплой воды, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 2 столовые ложки растительного масла в тесто, большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), растительное масло для жарки. Зелень мелко порубите. В миске смешайте муку, соль, сахар, разрыхлитель и зелень. Добавьте воду и масло, замесите мягкое, не липнущее тесто.

Разделите на небольшие шарики, раскатайте лепешки. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лепешки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими к супу, чаю или вместо хлеба — они исчезают мгновенно.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Крабовые палочки скупаю ради завтраков, а не салатов: бюджетно, питательно и вкусно
Общество
Крабовые палочки скупаю ради завтраков, а не салатов: бюджетно, питательно и вкусно
Помидоры и яйца — идеальный дуэт для завтрака: не нужно уметь готовить, чтобы пожарить этот омлет
Общество
Помидоры и яйца — идеальный дуэт для завтрака: не нужно уметь готовить, чтобы пожарить этот омлет
Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Нежнее оладий и сытнее пирожков
Общество
Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Нежнее оладий и сытнее пирожков
Без замеса и раскатки: лепешки «Как пицца» — на тесте, которое подходит за 30 минут
Общество
Без замеса и раскатки: лепешки «Как пицца» — на тесте, которое подходит за 30 минут
3 идеальных завтрака за 5 минут: лепешка, горячие бутерброды, сырники-пышки
Семья и жизнь
3 идеальных завтрака за 5 минут: лепешка, горячие бутерброды, сырники-пышки
Мария Левицкая
М. Левицкая
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

