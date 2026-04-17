17 апреля 2026 в 11:19

СК назвал причастного к удару Storm Shadow по Брянской области

СК: командир ВСУ Булацик причастен к ракетной атаке на Брянскую область

Следственный комитет России установил личность военнослужащего ВСУ, причастного к ракетной атаке на Брянскую область в марте 2024 года. По данным следствия, им оказался командир 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Евгений Булацик, передает пресс-служба ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске, где заслушал доклад по делу о теракте. Атака с применением не менее 16 ракет Storm Shadow произошла 10 марта в Брянске и Брянской области.

В результате преступления погибли восемь мирных жителей, а 55 человек получили ранения, включая одного несовершеннолетнего. Кроме того, повреждения получили более 420 объектов гражданской инфраструктуры.

Установлено, что к нанесению удара причастен <...> Евгений Булацик, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении террористического акта, он объявлен в международный розыск и заочно арестован, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что двое мирных жителей пострадали в Белгородском и Грайворонском округах в результате атак украинских беспилотников. Одному из них медики диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, второй — баротравму и слепые осколочные ранения ног.

Оверчук призвал не сомневаться в прочности отношений Москвы и Баку
Автоюрист напомнил, как себя вести при ДТП с животными
Юрист дала советы, как вернуть деньги после ошибочного перевода
Один из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве признал вину
Подросток и несколько взрослых оказались в больнице после ДТП в Ярославле
Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума
Путин заявил о комплексной системе помощи участникам СВО в России
Турэксперт ответил, как введение виз повлияет на популярность Черногории
Мустафаев назвал Азербайджано-российский деловой совет важнейшей платформой
ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С
Российские «Пионы» выжгли опорники и штабы ВСУ в Харьковской области
Мустафаев назвал Азербайджан надежным экономическим партнером России
Стало известно, могут ли уволить работника за использование нейросетей
Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии со стороны Украины
СК назвал причастного к удару Storm Shadow по Брянской области
Пакистанский танкер увел нефть в Ормузском проливе под носом у Пентагона
ФАС потребовала снизить цены на жизненно необходимый препарат
Пушков раскрыл, кто получит ведущую роль в НАТО вместо США
Горит порт Измаила, отключен свет в Чернигове: удары по Украине 17 апреля
Новый дрон ВС России начал таранить вражеские «птички» в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

