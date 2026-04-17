СК назвал причастного к удару Storm Shadow по Брянской области

Следственный комитет России установил личность военнослужащего ВСУ, причастного к ракетной атаке на Брянскую область в марте 2024 года. По данным следствия, им оказался командир 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Евгений Булацик, передает пресс-служба ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске, где заслушал доклад по делу о теракте. Атака с применением не менее 16 ракет Storm Shadow произошла 10 марта в Брянске и Брянской области.

В результате преступления погибли восемь мирных жителей, а 55 человек получили ранения, включая одного несовершеннолетнего. Кроме того, повреждения получили более 420 объектов гражданской инфраструктуры.

Установлено, что к нанесению удара причастен <...> Евгений Булацик, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении террористического акта, он объявлен в международный розыск и заочно арестован, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что двое мирных жителей пострадали в Белгородском и Грайворонском округах в результате атак украинских беспилотников. Одному из них медики диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, второй — баротравму и слепые осколочные ранения ног.