Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 11:19

Пакистанский танкер увел нефть в Ормузском проливе под носом у Пентагона

Bloomberg: сквозь Ормузский пролив прошел первый танкер с начала блокады США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пакистанский нефтяной танкер Shalamar стал первым судном, которому удалось пройти сквозь Ормузский пролив после введения американской блокады, пишет агентство Bloomberg. По его информации, сухогруз перевозил примерно 450 тыс. баррелей нефти.

Танкер под пакистанским флагом, вошедший в Персидский залив в минувшие выходные, стал первым судном, вышедшим через Ормузский пролив с грузом сырой нефти с момента начала американской блокады, — говорится в материале.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов отмечал, что инициатива генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о механизме мониторинга прохода кораблей через Ормузский пролив потребует согласия всех вовлеченных стран. По его словам, это решение предполагает создание дополнительных структур со стороны Организации.

Перед этим иранский парламент оценил потенциальные доходы от контроля над Ормузским проливом в диапазоне от $10 млрд до $15 млрд. В Тегеране отметили, что усиление контроля над проливом должно быть направлено на укрепление национальной валюты риала.

Мир
Ормузский пролив
нефть
Пакистан
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.