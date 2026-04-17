17 апреля 2026 в 12:35

«Шаг в сторону эскалации»: посольство РФ о договоре Гааги и Киева по БПЛА

Посольство РФ расценило договор Гааги и Киева по БПЛА как шаг к эскалации

Военнослужащий ВСУ Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Договоренность Нидерландов и Украины о совместном производстве беспилотников является очередным шагом Гааги в сторону военной эскалации, заявили РИА Новости в посольстве России в Нидерландах. В дипмиссии отметили, что фиксируют такие решения и информируют Москву о настроениях и планах нидерландских властей.

Безусловно, договоренности нынешних голландских властей с киевской хунтой о совместном производстве боевых дронов — еще один шаг Нидерландов в сторону военной эскалации, которая не может продолжаться бесконечно, — заявили в посольстве.

При этом в дипмиссии подчеркнули, что не увидели в этом решении ничего удивительного, поскольку каждое последующее правительство Нидерландов проводит все более милитаристскую политику, усиливая русофобскую риторику и действия. Там подчеркнули, что такие шаги препятствуют мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что большинство стран Евросоюза не будут больше помогать Украине. По его мнению, это произойдет до конца 2026 года. Он считает, что приостановка такой помощи неизбежна на фоне экономического кризиса.

