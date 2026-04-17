В США рассказали о пропаже ученых, изучавших НЛО и ядерную физику Fox News: восемь ученых NASA и ядерщиков США пропали или погибли

Не менее восьми американских ученых, связанных с космическими исследованиями и ядерной физикой, пропали без вести или погибли при невыясненных обстоятельствах в США с 2023 года, сообщил телеканал Fox News. Среди исчезнувших и умерших — специалисты NASA и сотрудники секретной Национальной лаборатории Лос-Аламос.

По данным телеканала, 30 июля 2023 года в возрасте 59 лет неожиданно скончался исследователь NASA Майкл Хикс, занимавшийся изучением комет и астероидов. Причины его смерти до сих пор официально не объявлены. 26 июня 2025 года бесследно исчезла 53-летняя Милисса Касиас из Лос-Аламоса, принимавшая участие в разработке ядерного оружия.

Последним в списке пропавших значится 68-летний бывший генерал-майор ВВС США Уильям Маккасланд, исчезнувший 27 февраля 2026 года. Офицер до этого возглавлял Исследовательскую лабораторию ВВС. По информации источника, пропавший генерал имел допуск к сверхсекретной информации, касающейся неопознанных летающих объектов.

Ранее бывший оператор пусковых установок ВВС США Роберт Салас рассказал о загадочных инцидентах на авиабазе Мальмстром в штате Монтана, произошедших в марте 1967 года. По его словам, 20 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman I вышли из строя после появления в небе неопознанных летающих объектов.